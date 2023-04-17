Elon Musk’tan bir itiraf daha: Sosyal medya ABD’nin tam kontrolünde

ABD devletinin sosyal ağlar üzerindeki etkinliğine dair önemli ifşalar sürüyor. ABD'li işadamı Elon Musk, "tarafsız" olmadığını savunduğu sosyal medya platformu Twitter'ı geçtiğimiz aylarda 44 milyar dolara satın almıştı. Ünlü milyarder o günden beri şirketin eski yönetiminin kamuoyunu ABD hükümetiyle birlikte nasıl manipüle ettiğini tek tek deşifre ediyor. Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk son verdiği mülakatta da ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına (DM) tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia etti.Fox televizyonuna konuşan Musk, ABD hükümetinin bütün özel mesajları gördüğünü dile getirerek Beyaz Saray'ın bireylerin veri tabanlarına ulaşabildiğini iddia etti. Musk, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" belirtti.Musk, "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim" dedi. Geçtiğimiz aylarda da basına yansıyan ifşalarda Twitter'ın Türkiye karşıtı uygulaması gün yüzüne çıkmıştı. ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki bazı hesapların YPG/PKK terör örgütünün tanıtımını yaptığı belirlenmişti. Twitter yönetiminin de bu kara propaganda hesaplarını kullanıcıların önüne çıkardığı deşifre olmuştu.