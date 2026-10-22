Elon Musk’tan geleceğe dair dikkat çeken tahmin: Para önemini yitirecek, yapay zeka her şeyi yapacak

SpaceX ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'li yazar Walter Isaacson'a verdiği mülakatta yapay zekaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelecekte paranın öneminin kalmayacağını savunan Musk, "Sözde zengin kişilerin dahi yapay zekayı kontrol edeceğini düşünmüyorum. Bence (yapay zeka) kendi kendini kontrol edecek." diye konuştu.

Musk, insanların çalışmasalar dahi çeşitli hobilerle mutlu olmanın yollarını bulacağını ileri sürerek, "Gerçek şu ki insanların yapıp, yapay zeka ve robotların daha iyi yapamayacağı hiçbir şey olmayacak." ifadesini kullandı.