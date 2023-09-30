Elon Musk’tan olay yaratan sözler! Bu sözlerle seslendi… ‘Halkınızın haberi var mı?’

Musk ise bugün "Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı?

Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var ..." yanıtını verdi.