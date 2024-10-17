Elon Musk’tan Trump’a 75 milyon dolarlık seçim bağışı

Öte yandan uzun süredir Trump'a güçlü destek veren Miriam Adelson ve Richard Uihlein gibi Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin de bu dönemde Trump'a bağışlarını artırdığı kaydedildi.

İsrail'e desteğiyle tanınan ve 2016-2020 dönemindeki başkanlığında Trump'ın İsrail lehine adımlar atması konusunda yoğun çaba gösteren Adelson ailesi, bu süreçte Trump'a 95 milyon dolar bağışta bulundu. Bir diğer milyarder iş insanı Uihlein de aynı dönemde Trump'ın seçim kampanyasına toplam 50 milyon dolarlık bağışta bulundu.

FEC'in son verilerine göre, Demokrat aday Kamala Harris son 3 aylık dönemde toplam 678 milyon dolar, Cumhuriyetçi Trump ise toplam 310 milyon dolar bağış topladı.