Elon Musk’tan Twitter için yeni karar! O hesaplar açılacak

TRUMP'IN HESABI

Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı. Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı. Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.