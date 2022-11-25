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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:54 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:26

Elon Musk'tan Twitter için yeni karar! O hesaplar açılacak

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri yeni kararlara imza atıyor. Son olarak Musk, askıya alınan hesaplardan yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların, gelecek haftadan itibaren açılacağını duyurdu.

AA
Elon Musk’tan Twitter için yeni karar! O hesaplar açılacak

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, askıya alınan hesaplardan yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların, gelecek haftadan itibaren açılacağını duyurdu. Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumuna açıklık getirdi.

GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

Paylaşımında Musk, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını vurgulayarak "Halk konuştu. Halkın sesi. Af gelecek hafta başlıyor." mesajını paylaştı.

ANKET YAPMIŞTI

Musk, çarşamba günü başlattığı bir ankette, "Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?" diye sormuştu.

TRUMP'IN HESABI

Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı. Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı. Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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Elon Musk'tan Twitter için yeni karar! O hesaplar açılacak
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