Emevi Camii imamı: Erdoğan’ı bekliyoruz

Baas rejiminin devrilmesinin ardından özgür Suriye'nin simgeleri arasında olan başkent Şam'daki Emevi Camii'nin imamı Türkiye'ye mesaj gönderdi. Halihazırda camideki vakit namazları için ayrı isimler görevlendirildi. Yatsı namazını İmam Ömer Sağır kıldırıyor. İmam Sağır, TRT Haber'e konuştu. Sağır, "Rejim döneminde bu cami büyük baskılara maruz kaldı. Askeri Güvenlik Birimi'ne bağlı bir grup asker bulunurdu. Namaz kılanlara baskı yaparlardı. Burada insanlar toplanamıyordu. Belki birkaç kişi anca gelebilirdi. Büyük fetihten sonra çok şükür baskı ortadan kalktı. Namaz kılanların sayısı arttı" dedi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırladığım kadarıyla Emevi Camii'ni 14 sene önce ziyaret etmişti. Ebediyete göç eden Emevi Camii Müdürü ve Şeyhi Abdulrezzak el-Halebi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı" diyen İmam Sağır, "Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi gelirse öncekilerden çok daha büyük bir coşkuyla karşılanır. Çünkü hepimiz gözlerimizle onun bu halka uzattığı yardım elini gördük" dedi.