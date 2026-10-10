Emevi Camii secdelerle buluştu

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Emevi Camii, iç savaşta ağır hasar görmesinin ardından 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon kapsamında 2013'te yıkılan Selçuklu dönemine ait minare, ana bina, avlu ve eklentiler aslına uygun şekilde onarıldı. Açılış törenine Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu'l-Hayr Şükri, Suriye Müftüsü Şeyh Usame er-Rifai ve Halep Valisi Azzam el-Garib katıldı. Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yürütülen restorasyonun ardından cami, dün düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Törene Vakıflar Bakanı Şükri, Müftü Er-Rifai ve Vali El-Garib'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşma yapan Halep Valisi El-Garib, Allah'ın evlerinden birini yeniden açmanın kendileri için onur olduğunu söyledi. Restorasyon kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı. Çalışmalarda yıkılan minare ile caminin ana gövdesi, avlusu ve eklentileri aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Mart 2011'de başlayan gösterilerin ilk çıktığı yerlerden biri olan caminin çevresi, 2012- 2016 yılları arasında zalim rejim güçleri ile Suriye'nin özgürlüğünü isteyen muhalif gruplar arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oldu. Bölge bu süreçte defalarca el değiştirdi. 2013'teki bombardıman ve çatışmalarda yaklaşık bin yıllık Selçuklu minaresi yıkıldı, caminin kubbesi, revakları ve ana bölümleri büyük ölçüde harabeye döndü. Ağır hasar alan cami, o tarihten bu yana ibadete kapalıydı. Caminin inşasına 8. yüzyılın başında Emevi Halifesi I. Velid döneminde başlandı. Cami, Halife Süleyman bin Abdülmelik döneminde (715- 717) tamamlandı. Plan olarak Şam'daki Emevi Camii'ni örnek alan yapı, sonraki yüzyıllarda Zengi, Memlük ve Osmanlı dönemlerinde de onarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör