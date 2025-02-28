Emevi Camii’nin halılarını Bilal Erdoğan serdi

Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunan İlim Yayma Vakfı (İYV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, tarihi Emevi Camii'nin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi. Şam'ı ziyaret eden heyette Bilal Erdoğan ile birlikte AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Fatih Dönmez, Mustafa Varank ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu bulundu. Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliği'nde Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya gelen heyet, görüşmenin ardından Emevi Camii'ne geçti. Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Emevi Camii'nin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi. Türk heyeti camide cuma namazını da kıldı.

BARIŞ MESAJI VERDİ

Cuma namazının ardından ziyareti değerlendiren Bilal Erdoğan, "Bundan sonra Suriye'nin daha aydınlık, müreffeh yarınlara ulaşması; Türkiye ile omuz omuza kardeşçe bu bölgede barışın, huzurun teminatı olacak bir ilişkinin tesis edilmesi ve ardından adım adım diğer komşu ülkelere, bütün ümmete, bütün İslam dünyasına yayılması duasıyla buradayız. İnşallah Rabb'im dualarımızı kabul eder. Bu güzel dönemin başlangıcı, inşallah hep güzel sonuçlarla taçlanır. Güzel müjdelerle, fetihlerle sonlanır" ifadelerini kullandı.

ŞARA İLE BULUŞMA

İYV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.