Emine Erdoğan, Doha Forumu’ndan dünyaya seslendi... İsrail’ın yaptığı ‘modern Holokost’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarında 'postmodern bir Holokost' gerçekleştirdiğini dile getirdi. Emine Erdoğan, Katar'daki "Doha Forum 2024" kapsamında düzenlenen "Filistin için tek yürek: İşgalin ve soykırımın karanlığında umudu koruma" oturumunda konuştu. Emine Erdoğan, "Tam 14 aydır, örgütlü bir zalimliğin, insanlığın ortak vicdanına, insan olmanın haysiyetine gerçekleştirdiği en acımasız saldırılardan birisine tanıklık ediyoruz. 'Meşru müdafaa' adı altında genci yaşlısı, kadını erkeği, Hıristiyan'ı Müslüman'ı ayırt etmeksizin bir ülke, milleti ve kültürüyle topyekûn tarihten silinmeye çalışılıyor'' ifadelerini kullandı.Erdoğan şöyle konuştu: "Vicdan sahibi herkes adına sormak istiyorum: 44 bin sivili vahşice katletmek, hastane, okul, ibadethane, hatta yetimhane bombalamak, hangi din veya hukuk sisteminde 'meşru' olabilir? Gazze'ye, 70 bin tonu aşan bomba atarak İsrail kendisini kimden koruyor olabilir? Filistin'de bugün yaşanan hadise ne meşrudur ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür. Tanımını net yapalım:İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği 'postmodern bir Holokost'tur." Neredeyse bir asırdır, Filistin halkının sistematik bir insanlık dışı ayrımcılığa ve bitmek bilmeyen bir işgale maruz kaldığına dikkati çeken Erdoğan, "Son bir yıldır bu işgal, tarihin en karanlık soykırımlarından birisine dönüşmüş durumda" dedi. "Saldırıların sürekli artan şiddeti ve buna karşı kayıtsızlık, bizi bu kötülüğe yavaş yavaş alıştırıyor" ifadesini kullanan Erdoğan şunları söyledi: "Filistin'de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası. Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu bu bencil düzeni her şeyden önce bir insan, bir Müslüman olarak reddediyorum." Erdoğan, Batılı ülkelerin, katledilen on binlerce Gazzeli masum karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi.