Emine Erdoğan’dan, Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi’nin ardından oluşturulan eylem planlarına ilişkin adım

- FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi", pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenmişti.

Zirvenin ortak metninde, şu ifadelere yer verilmişti:

"Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkati çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayriinsani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz."