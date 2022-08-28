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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:03

Emine Erdoğan'dan selden etkilenen Pakistan halkına "Geçmiş olsun" mesajı

AA
Emine Erdoğan’dan selden etkilenen Pakistan halkına Geçmiş olsun mesajı

Pakistan'da yaşanan sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ülkeye bir geçmiş olsun dileğinde bulunudu. Erdoğan paylaşımında, "Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, selden etkilenen Pakistan halkı için Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, paylaşımında, Türkiye'nin, 2010 yılında sel felaketi Pakistan'ı vurduğunda yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben de bölgeye gidip yaşanan trajediyi yerinde görerek dünyaya Pakistan için insani yardım çağrısı yapmıştım. Yaraları el birliğiyle sarmaya çalışmıştık. Yıllar sonra Pakistan, ne yazık ki aynı acıyla sınanıyor. Felaketin sebep olduğu yıkımın yakın bir tanığı olarak, Pakistan halkı için çok üzgünüm. Vakit yeniden dayanışma vakti. İki uçağımız, insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yola çıktı. Uluslararası toplumun aynı özveriyle hareket edip desteklerini Pakistan'dan esirgememesini umuyor, Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımlarında 2010 ziyaretinden ve Türkiye'nin bugünkü yardımlarından görsellere yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan selden etkilenen Pakistan halkına "Geçmiş olsun" mesajı
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