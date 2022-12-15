First Lady’nin Sıfır Atık zaferi

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu sıfır atık kararı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. BM Genel Kurulu, Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu kararı oydaşma ile kabul etti. Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor. BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesini istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep ediliyor. Böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu. Emine Erdoğan, eylül ayında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bugün ortak evimiz dünyamızın geleceği, Türkiye'nin istikbali, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız doğamız için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. Sıfır Atık hareketi, 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu. Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı girişimimizin ardından gayretlerimiz neticesinde 30 Mart, BM kararıyla resmen 'Dünya Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Türkiye olarak BM Genel Kuruluna sunduğumuz karar tasarısı, 105 eş-sunucu ülkenin desteğini aldı. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." ANKARAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bugün ortak evimiz dünyamızın geleceği, Türkiye'nin istikbali, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız doğamız için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.Emine Erdoğan himayesinde 2017'den beri yürütülen Sıfır Atık projeleri tüm yaşları kapsıyor. Projeler son yıllarda küresel çaptaki organizasyonlarda büyük ilgi görüyor.BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin çok önem verdiği konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulunmuştu.