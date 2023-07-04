Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...

"SOSYAL MEDYA YASAKLARINA YOĞUNLAŞMALIYIZ"

Fransız basınındaki habere göre, Macron, Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." diye konuştu.