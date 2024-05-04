En ağır ve son darbeyi Türkiye indirdi: NYT İsrail yalnızlaşıyor

Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasının dünya basınındaki yankıları devam ediyor. Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile tüm ticareti askıya aldığını duyuran ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, bunun Tel Aviv yönetimine yönelik son uluslararası yaptırım olduğuna ve giderek artan küresel baskıya vurgu yaptı. Gazeteye göre, İsrail saldırılarını ilerlettikçe uluslararası izolasyonu da arttı. Bazı ülkeler bağların derecesini düşürürken bazıları da tamamen kesti. Her ne kadar ABD, İngiltere ve Almanya gibi yakın ortakları İsrail'i desteklemeye devam etse de onlar bile İsrail'in bölgedeki eylemlerini yüksek sesle eleştirmeye başladı.Kolombiya, Bolivya ve Belize'nin ardından Orta ve Güney Amerika da İsrail ile bağlarını koparan son ülke oldu. Kolombiya, Şili ve Honduras, İsrail'deki büyükelçilerini zaten geri çağırmışlardı. Ürdün ve Bahreyn gibi Arap devletleri de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine büyükelçilerini ülkelerine göndermişti.