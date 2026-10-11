En büyük korku akış dışı kalmak

En büyük korku akış dışı kalmak
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İngiltere'nin Leeds Üniversitesi ve ABD'nin Toledo Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre sosyal medya, günceli kaçırma kaygısı yaşayan kullanıcıları hayatlarının her anını paylaşmaya ve toplumun beğenisine sunmaya yöneltirken, "sonsuz akışın" dışında kalmama dürtüsüyle ortaya çıkan sorunlu sosyal medya kullanımı depresyon, kaygı ve stresle ilişkilendiriliyor. Sanal dünyada olan biteni kaçırmaktan çekindiği için bu akımın parçası haline gelen genç ve yaşlılar adeta bir bağımlılık yaşıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İNGİLTERE #ABD

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