En büyük korku akış dışı kalmak
İngiltere'nin Leeds Üniversitesi ve ABD'nin Toledo Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre sosyal medya, günceli kaçırma kaygısı yaşayan kullanıcıları hayatlarının her anını paylaşmaya ve toplumun beğenisine sunmaya yöneltirken, "sonsuz akışın" dışında kalmama dürtüsüyle ortaya çıkan sorunlu sosyal medya kullanımı depresyon, kaygı ve stresle ilişkilendiriliyor. Sanal dünyada olan biteni kaçırmaktan çekindiği için bu akımın parçası haline gelen genç ve yaşlılar adeta bir bağımlılık yaşıyor.