En çok arananlar listesindeydi: Meksika’da yakalandı

CNN kanalının haberine göre, Meksika Milli Savunma Sekreterliği (Sedena), hakkında sivillere karşı şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp iddiaları bulunan "MS-13" çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in, Veracruz eyaletinde bir otoyolda yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "MS-13" çetesinin elebaşı olduğu ileri sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok arananlar listesinde yer alan Roman-Bardales'in, başkent Mexico City'ye sevk edildiği, buradan da ABD'ye teslim edileceği belirtildi.