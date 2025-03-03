En çok kazanan oyuncu Dwayne Johnson

Ünlü iş dünyası dergisi Forbes, 2024'ün en çok kazanan oyuncularını açıkladı. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson 88 milyon dolar ile Forbes'un 2024'ün en çok kazanan oyuncuları listesinin zirvesinde yer aldı. Dünya çapında 1,3 milyar dolardan fazla hasılat yapan yılın en büyük canlı aksiyon filmi olan 'Deadpool & Wolverine'de baş yapımcı, ortak senarist ve başrol oyuncusu olan Ryan Reynolds 85 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya ise 81 milyon dolar ile Kevin Hart yerleşti.