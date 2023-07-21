Dünya genelinde etkili olan sıcak hava her gün yeni bir rekor kırıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre sıcaklıklar, bu hafta uzun süre 40 derecenin üzerinde seyretti. Dünya genelinde 1980'den bu yana 6 kat artış gösteren sıcaklıkların endişe verici olduğuna işaret eden WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. WMO raporuna göre en hızlı ısınan kıta Avrupa.Önceki gün İtalya Sicilya'da hava sıcaklıkları 46-47 dereceyi gördü. Ülkedeki birçok fabrikada işçiler, aşırı sıcaklar nedeniyle erken paydos hakkı verilmesini istiyor. Günlerdir orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da Akropolis antik kentindeki işçiler, önceki günden itibaren günde 4 saat iş bırakacaklarını duyurdu. Bu arada Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak ve 1 helikopter gönderecek.İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı bir kişi öldü. Ülkede deniz suyu sıcaklığı 24.6 derece ile son 83 yılın rekor seviyesine ulaştı. Çin'de de sıcaklıklar rekor kırıyor. Sincan'daki Yanan Dağlar'da aşırı sıcaklar nedeniyle termometreler bozuldu.