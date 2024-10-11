En kanlı saldırı 22 ölü

İşgalci İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu son olarak Beyrut'ta iki noktaya saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 22 kişi hayatını kaybederken 117 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor. İsrail saldırıda Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın Savunma Bakanı'nın hedef alındığını açıkladı ancak Hizbullah kaynakları saldırı ile ilgili açıklama yapmadı. İsrail Beyrut'a iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Ras el-Nabaa ve Al-Basta mahallelerindeki binalar hedef alındı. Yoğun nüfusuyla bilinen bu mahallelerde 2 patlamanın ardından bölgeden duman yükseldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken Lübnanlı güvenlik kaynakları bölgenin ilk kez hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'ta bu saldırıyla beraber 5'inci saldırısını yaptı. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybederken, 117 kişi ise yaralandı. Enkaz altında 6 ila 8 kişinin kaldığı söyleniyor. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor.