En kötü krizlerden biri Sudan’da yaşanıyor

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 14 aydır sürüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan "Sudan son yıllarda 'dünyanın en kötü krizlerinden birini' yaşıyor" uyarısı yayınlandı.Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına göre savaş, sadece Batı Darfur eyaletinin başkenti el-Cuneyne'de 15 bin olmak üzere on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. BM istatistiklerine göre Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş yaklaşık 10 milyon kişi kayıtlara geçti. Ülkenin altyapısı büyük ölçüde tahrip olmuş durumda ve nüfus kıtlık tehdidi altında. İç savaşın devam ettiği Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya.