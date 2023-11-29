En küçük esir ailesine kavuştu

Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkes ile birlikte uygulanmaya başlanan rehine takası sürüyor. Filistinli en küçük esirlerden Ahmed es-Selayme ailesine kavuştu. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 14 yaşındaki Ahmed es-Selayme ailesine kavuştu. Selayme, aylar sonra geldiği evinde, annesinin pişirdiği en sevdiği yemeği, yakınlarının ellerinden yedi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Bu kapsamdaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk, serbest bırakıldı. Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. Normal şartlarda anlaşma bugün son bulacak. Ancak uzaması bekleniyor.