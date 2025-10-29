En şiddetli kasırga alarmı

Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası ile ilgili uyarı 5'inci kategori seviyesine yükseltildi. Son 174 yılın en güçlü kasırgası olarak kayıtlara geçen Melissa, saatte 280 kilometreye ulaşan hızıyla ada ülkesi Jamaika'ya doğru ilerliyor. Uzmanlar kasırganın "felaket düzeyinde" yıkım ve can kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, ada genelinde "hiçbir altyapının bu şiddete dayanamayacağı"nı söyledi. Birçok bölge için tahliye emri verildi. Halka yüksek kesimlere ve sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Melissa Kasırgası nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon kişinin risk altında olduğunu bildirdi.