En uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler hangileri?

Pakistan'da Ramazan ayının ilk gününü cuma günü olarak açıklayan Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, yaptığı yeni açıklama ile Ramazan ayının ilk gününü yarın olarak güncelledi.



İSLAM DÜNYASINDA YARIN RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

Suudi Arabistan, dün yaptığı açıklamada Ramazan ayı hilalinin görünmediğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, Şaban ayının bugün tamamlanacağı ve perşembe günü de Ramazan ayının ilk günü olacağı ifade edilmişti. Suudi Arabistan'ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Somali, Irak, Yemen, Tunus, Suriye, Cibuti, Filistin, Lübnan, Fas ve Sudan'da da Ramazan ayının ilk günü perşembe olarak duyurulmuştu.



EN KISA SÜRELİ ORUÇ ŞİLİ'DE, EN UZUN ORUÇ İZLANDA'DA TUTULACAK

Ramazan ayı boyunca en kısa süreli oruç Şili'de tutulacak. Şili'de yaşayan Müslümanlar ortalama 11 buçuk saat; Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'daki Müslümanlar ise ortalama 11-12 saat oruç tutacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ise 16 saat 50 dakika ile en uzun oruç tutulacak.