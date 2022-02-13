En yüksek tren köprüsü bulutların üzerinde

Hindistan Federal Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'da ülkenin kuzeyindeki Jammu ve Keşmir
birlik toprağında, Himalayalar
arasında bulunan dünyanın en yüksek demiryolu köprüsünün fotoğrafını paylaştı. Mühendislik harikası Chenab Köprüsü 1315 metre uzunluğunda, nehir yatağı seviyesinden 359 metre yüksekte ve Keşmir vadisinde bağlantıyı iyileştirmek için inşa ediliyor. Köprü, Keşmir'deki demiryolu projesinin Udhampur-Srinagar-Baramulla hattı kapsamında Katra ve Banihal arasındaki 111 kilometrelik yolun kritik bir parçası. İnşası yaklaşık 2.25 milyar TL'ye mal olan proje, aynı zamanda Hindistan Demiryolları tarafından üstlenilen en büyük inşaat mühendisliği girişimi olarak tanıtılıyor. Köprü 8 büyüklüğündeki depremlere ve büyük patlamalara dayanabilecek.