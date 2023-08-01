Endonezya 300 Milyon dolarlık Türk İHA’sı aldı

Endonezya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı (İHA) satın aldığını duyurdu. Euronews'ın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, eskiyen askeri ekipmanları modernize etmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın aldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Türk savunma sanayiinin geliştirdiği İHA'ları satın alacağını açıklamıştı. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın Kazakistan'da da test denemelerine başlanmıştı.