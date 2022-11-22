Endonezya 5.6’lık depremle sarsıldı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Hükümet yetkilisi, depremde şu ana kadar 162 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin de yaralandığını bildirdi. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.