Endonezya havalimanında şoke eden olay! Pilot 70 bin uyuşturucuyla yakalandı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Soekarno-Hatta Havalimanına gelen yabancı bir pilot, şüpheli hareketleri nedeniyle detaylı incelemeye alındı.

Polisten yapılan açıklamada, inceleme sonucu pilotun bavulunda 26 kilogram ağılığında toplam 70 bin 114 hapın ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gerekirse idrar testi sonuçlarını değiştirmek amacıyla hazırlandığından şüphelenilen küçük bir şişe idrar da ele geçirdiği aktarıldı.

PİLOTUN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kaçakçılık girişiminin başarıyla engellendiği, pilotun gözaltına alındığı ifade edildi. Malezyalı pilotun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, uçuş sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu kaydedildi. Pilotun Jakarta'ya uyuşturucu getirme karşılığında 50 bin Malezya Ringgiti (17 bin dolar) aldığını söylediği belirtildi. Pilotun gözaltına alınmasının ardından uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin arandığı ifade edildi.

İÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pilotun, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya uçan Malaysia Airlines şirketine ait 182 yolcu kapasiteli Boeing 737-800 tipi MH727 sefer sayılı uçakta görev yaptığı öğrenildi. Malaysia Airlines olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör