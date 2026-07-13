Endonezya’da 5,1 büyüklüğünde deprem: Tahliye sırasında 1 kişi can verdi
Endonezya’nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem evlerde ve kamu binalarında hasara yol açtı. Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir kişi yaşamını yitirirken, afetzedeler için geçici barınaklar kuruldu.
Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.
Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.
Yetkililer, tahliye olanlar için geçici barınaklar kurdu ve hasarın boyutunu değerlendiriyor.