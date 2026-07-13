Endonezya’da 5,1 büyüklüğünde deprem: Tahliye sırasında 1 kişi can verdi

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.