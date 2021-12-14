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Giriş Tarihi: 14.12.2021 08:50 Son Güncelleme: 14.12.2021 09:34

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

AA
REUTERS
Endonezya’da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın doğusu şiddetli deprem ile sarsıldı. 7.3 şiddetinde meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı. Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının Avustralya'dan hisedildiği ifade edildi. Endonezya ajansı, ilk depremin ardından Larantuka'da 5,6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının vurduğunu açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI

Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı. Gerçekleşen şiddetli sarsıntı Avustralya'nın kuzey kıyılarında bile hissedildi.

KUVVETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi. Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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