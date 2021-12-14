KUVVETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi. Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.