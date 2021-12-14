TSUNAMİ UYARISI
Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı. Gerçekleşen şiddetli sarsıntı Avustralya'nın kuzey kıyılarında bile hissedildi.
KUVVETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi. Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.