Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Endonezya’da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 1666 olduğu bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı. BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini, yaralı sayısını 1666 olduğunu kaydetti.
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