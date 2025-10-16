Endonezya’da ayrılıkçı operasyonu: 14 ayrılıkçı etkisiz hâle getirildi

Endonezya ordusunun açıklamasına göre, Intan Jaya bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 30 ayrılıkçıdan 14'ü öldürüldüğü, diğerlerinin ise silahlarını bırakarak kaçtığı belirtildi. Operasyonun amacının "ayrılıkçıların kontrolü altındaki köy halkını kurtarmak" olduğu vurgulandı.

ESKİ HOLLANDA SÖMÜRGESİ PAPUA BÖLGESİ

Endonezya'nın büyük bölümünden etnik ve kültürel olarak ayrışan, eski Hollanda sömürgesi Papua bölgesi, 1969'da Birlemiş Milletlerin (BM) himayesinde yapılan oylamayla Endonezya'ya katılmıştı.

Maden zengini bölgede isyancılar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışma yaşanıyor.