Endonezya’da bilanço ağırlaşıyor: Sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 174’e yükseldi

Endonezya afet kurumundan yapılan son açıklamada, Sumatra adasında hayatını kaybedenlerin sayısının 174'e yükseldiği, 79 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

ACEH VE BATI SUMATRA'DA 58 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kuzey Sumatra'nın yanı sıra Batı Sumatra ve Aceh eyaletinde de şiddetli yağışlar etkili oldu. Kuzey Sumatra'daki can kaybının 116, Batı Sumatra'da 23 olduğu, Endonezya'nın en batısındaki eyalet olan Aceh'te ise 35 olduğu açıklandı. İlçe şefi Halili Yoga, çarşamba günü Central Aceh'te 3 köyde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aceh Afet Azaltma Ajansı, eyaletteki seller nedeniyle yaklaşık 47 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, yaklaşık bin 500 kişinin geçici barınaklara sığındığını belirtti.

Batı Sumatra'da ise kurtarma ekipleri, Padang şehrinin Lumin Park yerleşim bölgesinde selde boğulan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Padang Pariaman bölgesinde 3 bin 300'den fazla ev sular altında kaldı.