Endonezya’da denizde dehşet: 243 kişilik yolcu gemisi kayboldu
Endonezya’da Surabaya’dan Banjarmasin’e giden 243 kişilik yolcu gemisiyle Java açıklarında irtibat kesildi. Kötü hava koşullarıyla karşılaşan gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 102 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Endonezyalı yetkililer, Doğu Java eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden yolcu gemisiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini bildirdi.
Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, 243 kişiyi taşıyan geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.
ŞU ANA KADAR 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirterek, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili tüm makamların iş birliğinde yürütüldüğünü kaydetti.
Yetkililer, arama çalışmalarında 102 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.