Endonezya’da denizde dehşet: 243 kişilik yolcu gemisi kayboldu

ŞU ANA KADAR 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirterek, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili tüm makamların iş birliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, arama çalışmalarında 102 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.