Endonezya’da fabrika yangını
Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentinde bulunan bir sandalet fabrikasında yangın çıktı.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki bir sandalet fabrikasında yerel saatle 22.00'de yangın çıktığı ifade edildi.
Yangında, depolarda bulunan kauçuk ham maddesi ve mamul ürünler nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı ve yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi.
7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yaklaşık yedi saat süren yangın çıktığı anda işçilerin binadan kısa sürede tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.