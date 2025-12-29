Endonezya’da huzurevini alevler sardı: 16 ölü

AA

Endonezya'da polis yetkilileri, Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bulunan tek katlı huzurevinde yangın çıktığını açıkladı.

Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 15 kişinin ise tedavi altına alındığını aktardı.

İlk belirlemelere göre, elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.