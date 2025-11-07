Endonezya’da okul kampüsündeki camide patlama: 54 kişi yaralandı

Cakarta'daki donanma üssü içinde bulunan bir okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada birden fazla patlama meydana geldiği ifade edildi.

Bölge polisi, ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralıların hastanelere sevk edildiği, çoğunun hafif yaralı olduğu, ancak üç kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.