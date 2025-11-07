Endonezya’da okul kampüsündeki camide patlama: 54 kişi yaralandı
Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki bir okul kampüsünde yer alan camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı.
Cakarta'daki donanma üssü içinde bulunan bir okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada birden fazla patlama meydana geldiği ifade edildi.
Bölge polisi, ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralıların hastanelere sevk edildiği, çoğunun hafif yaralı olduğu, ancak üç kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.