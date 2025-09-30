Endonezya'da okul tadilatı faciaya dönüştü: Öğrenciler enkaz altında kaldı

Endonezya’da tadilat halindeki yatılı okul binası yerle bir oldu. Olay nedeniyle en az 65 öğrenci enkaz altında kalırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 15:35

Endonezya'daki polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

EN AZ 65 ÖĞRENCİ ENKAZ ALTINDA Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi. Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı. Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.