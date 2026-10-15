Endonezya'da patlama: 2 ölü, 11 yaralı

Endonezya'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Öte yandan patlamada çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi.

Endonezya’da patlama: 2 ölü, 11 yaralı
DHA
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki binaların hasar gördüğünü kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ENDONEZYA #PATLAMA

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