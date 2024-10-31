Endonezya’da seçim mitinginde facia! Çöken köprüde 7 kişi öldü

Endonezya'da yerel bir yönetici adayının seçim kampanyası sırasında kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında Banda adalarını ziyaret eden Andi Munaswir'i karşılamak isteyen çok sayıda destekçisinin çıktığı deniz kenarındaki bir köprü dün çöktü.

Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video

Kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesiyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.