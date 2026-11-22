Polisin Afet Kurbanlarını Kimliklendirme Birimi yetkilisi Wahyu Hidayati yaptığı açıklamada, "7 kişinin cenazesine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin gözle inceleme yoluyla belirlenmesi mümkün değil" dedi.

Endonezya 'da bir fabrikada çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Batı Cava bölgesindeki şekerleme fabrikasında dün akşam çıkan ve kısa süre içinde binaya yayılan 7 kişi hayatını kaybetti.

"KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI 2 İLA 3 HAFTA SÜREBİLİR"

Hidayati, kimlik tespit çalışmaları kapsamında kayıp işçilerin yakınlarından DNA örnekleri alındığını ve kişisel eşyalarının toplandığını bildirdi. Yangının henüz tamamen söndürülemediğini aktaran Hidayati, kimlik tespit çalışmalarının 2 ila 3 hafta sürebileceğini ifade etti.

Fabrikanın bağlı olduğu PT Fonusa Agung Mulia (FAM) şirketinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı günkü vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bildirildi. Şirket açıklamasında, "50 sayısı, henüz nerede olduklarını tespit edemediğimiz kişileri ifade ediyor"

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.