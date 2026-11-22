Endonezya’da şekerleme fabrikası alev alev: 50 işçiden haber alınamıyor! 7 cansız bedene ulaşıldı
Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde alevlerin kısa sürede sardığı fabrikada 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Vardiyada bulunan yaklaşık 300 işçiden 50’sinin akıbeti belirsizliğini korurken, ekipler enkazda zamana karşı yarışıyor.
Endonezya'da bir fabrikada çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Batı Cava bölgesindeki şekerleme fabrikasında dün akşam çıkan ve kısa süre içinde binaya yayılan 7 kişi hayatını kaybetti.
Fabrikada mahsur kalan yaklaşık 50 işçinin kayıp olduğu bildirilirken, kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Polisin Afet Kurbanlarını Kimliklendirme Birimi yetkilisi Wahyu Hidayati yaptığı açıklamada, "7 kişinin cenazesine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin gözle inceleme yoluyla belirlenmesi mümkün değil" dedi.
"KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI 2 İLA 3 HAFTA SÜREBİLİR"
Hidayati, kimlik tespit çalışmaları kapsamında kayıp işçilerin yakınlarından DNA örnekleri alındığını ve kişisel eşyalarının toplandığını bildirdi. Yangının henüz tamamen söndürülemediğini aktaran Hidayati, kimlik tespit çalışmalarının 2 ila 3 hafta sürebileceğini ifade etti.
Fabrikanın bağlı olduğu PT Fonusa Agung Mulia (FAM) şirketinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı günkü vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bildirildi. Şirket açıklamasında, "50 sayısı, henüz nerede olduklarını tespit edemediğimiz kişileri ifade ediyor"
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.