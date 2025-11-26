Endonezya’da sel felaketi! En az 10 ölü

Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde arama kurtarma ekiplerinin en az 5 kişinin cansız bedenine ulaştığını, 3 kişinin yaralandığını, 4 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

TAPANULİ'DE BİNLERCE BİNA SULAR ALTINDA

Orta Tapanuli bölgesinde meydana gelen toprak kayması 4 can aldı. Şiddetli yağışların tetiklediği seller ise yaklaşık 2 bin binayı sular altında bıraktı. Güney Tapanuli'de de sel ve toprak kayamaları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 470 ev sular altında kaldı.

Acil yardım çadırlarının kurulduğunu belirten yetkililer, bölge halkını yüksek risk altındaki alanları derhal tahliye etmesi konusunda uyardı.