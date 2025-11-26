Endonezya’da sel felaketi! En az 10 ölü
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde arama kurtarma ekiplerinin en az 5 kişinin cansız bedenine ulaştığını, 3 kişinin yaralandığını, 4 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.
TAPANULİ'DE BİNLERCE BİNA SULAR ALTINDA
Orta Tapanuli bölgesinde meydana gelen toprak kayması 4 can aldı. Şiddetli yağışların tetiklediği seller ise yaklaşık 2 bin binayı sular altında bıraktı. Güney Tapanuli'de de sel ve toprak kayamaları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 470 ev sular altında kaldı.
Acil yardım çadırlarının kurulduğunu belirten yetkililer, bölge halkını yüksek risk altındaki alanları derhal tahliye etmesi konusunda uyardı.