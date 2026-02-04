Endonezya’da Semeru Yanardağı’nda 3 saatte 7 kez patlama gerçekleşti

Antara ajansının haberine göre, Java Adası'nın doğusunda, Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda sabah saatlerinde art arda 7 patlama kaydedildi. İlk patlama yerel saatle 04.58'de meydana gelirken, volkanik hareketlilik 08.02'ye kadar aralıksız sürdü. Patlamalar sırasında yanardağdan 300 ila 800 metre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü bildirildi.

BAZI ALANLARDA FAALİYETLER YASAKLANDI

Yetkililer, patlamalar nedeniyle zirvenin güneydoğu kesiminde 13 kilometre boyunca ve bu bölgenin ötesindeki nehir kıyılarının 500 metre çevresinde tüm faaliyetleri yasakladı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.