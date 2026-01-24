Endonezya’da toprak kayması: 8 ölü, 82 kayıp

Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 82 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.

Yetkililer zorlu arazi koşullarına rağmen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

8 ÖLÜ, 82 KİŞİ KAYIP

Yerel yetkili Herman Suryatman, "Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23'ü sağ kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetti.