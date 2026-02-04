Endonezya'da toprak kayması! Yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e yükseldi
Endonezya basını, Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.