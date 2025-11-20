Endonezya’da toprak kaymasının neden olduğu can kaybı artıyor: 23 ölü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, Cilacap kentinde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Kayıp 3 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

500'DEN FAZLA ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Banjarnegara bölgesinde ise en az 54 evin yıkıldığı ve yaklaşık 1000 kişinin devletin sağladığı barınaklara sığındığı bilgisini veren Muhari, kayıp 25 kişinin bulunması için 500'den fazla arama kurtarma çalışanının görevlendirildiğini belirtti.

Muhari, Banjarnegara'da 1 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve buradaki ölü sayısının da 3'e yükseldiğini kaydetti.