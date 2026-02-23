Endonezya’da toprak yarıldı: 100 metre derinliğinde dev çukur oluştu
Endonezya’nın Açe eyaletinde meydana gelen dev çukur bölgede endişe yarattı. Yetkililer, genişliği 30 bin metrekareyi, derinliği ise 100 metreyi aşan çöküntünün heyelan ve erozyon sonucu oluştuğunu açıkladı.
Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN), Açe eyaletinin Orta Aceh bölgesindeki köyde geçen haftalarda meydana gelen dev çukur üzerinde inceleme yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, genişliği 30 bin metrekareyi aşan ve derinliği 100 metreye ulaşan çukurun heyelan sonucu oluştuğu belirtildi.
Bölgedeki küçük çukurun zamanla erozyon ve toprak kaymalarıyla genişleyip derinleşerek devasa büyüklüğe ulaştığı ifade edildi.
DİKKAT ÇEKEN "DEPREM" DETAYI
Açıklamada, sismik aktivitenin de sürece katkıda bulunduğu, özellikle 2013'te Orta Aceh'i vuran 6,2 büyüklüğündeki depremin, zemindeki dengesizliği artırarak toprak yapısını zayıflatmış olabileceği bildirildi.