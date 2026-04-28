Endonezya'da tren kazası: 4 ölü, 38 yaralı

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Endonezya’da tren kazası: 4 ölü, 38 yaralı
AA

Antara News sitesinin haberine göre, Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

