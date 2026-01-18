Endonezya’da uçak dağa çakıldı: 10 kişiden haber alınamıyor

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hava Taşımacılığı (IAT) şirketine ait "ATR 42-500" tipi uçak, dün Güney Sulawesi bölgesinde kayboldu.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Güney Sulawesi'deki dağlık alanda irtibatın kesildiği uçakta 8'i uçuş ekibinden, 3'ü de yolcu olmak üzere 11 kişinin bulunduğunu açıkladı.