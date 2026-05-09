Endonezya’da volkan patladı

ndonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan 3 dağcının yaşamını yitirdiği, 10 dağcıdan da haber alınamadığı belirtildi. Channel News Asia'nın haberine göre, ülkenin North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı. Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün yaşamını yitirdiği, 10'undan ise hâlâ haber alınamadığı kaydedildi. Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.