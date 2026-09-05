Endonezya’da yaklaşık 2 bin kişi okullarda dağıtılan yemekten zehirlendi

Yetkililer, hükümet programı kapsamında dağıtılan ücretsiz yemeklerden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

1950 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Buna göre, 1 ila 3 Eylül arasında ülkenin Doğu Cava, Orta Cava, Batı Sumatra, Açe ve Güney Sulawesi bölgelerinde aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 1950 kişinin hükümet programı kapsamında dağıtılan yemekleri tükettikten sonra hastalandığı bildirildi.

En çok vakanın 752 öğrenci ve 25 öğretmenin hastalandığı Orta Cava bölgesinde görüldüğünü kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne dikkati çekti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise Ocak 2025'te hayata geçirilen uygulamayla bağlantılı olduğu düşünülen 50 binin üzerinde gıda zehirlenmesi vakası tespit edildi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, yetersiz beslenmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz yemek dağıtımı programını hayata geçirmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör